在新西兰，由总理克里斯托弗·卢克森领导的国家党所领导的执政联盟，根据议会选举初步结果获得了131个席位中的67席。这比获得简单多数所需的席位多一个，但在特殊选票完成计票后，最终席位分配仍可能发生变化。

初步席位分配

据阿纳多卢通讯社报道，援引《新西兰先驱报》消息，在初步计票中完成100%选票统计后，由工党、绿党和毛利党组成的反对派联盟获得了57个席位。

特殊选票未被计入这些结果。未来几天将统计约70万张此类选票，其中包括海外选民的选票以及在选区之外投票者的选票。新西兰选举委员会计划于11月27日公布最终官方结果。

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卢克森的声明

卢克森在奥克兰向支持者发表讲话时表示，选举结果过于接近，无法确定胜者，最终结果将取决于特殊选票。他表示，组建下一届政府将需要谈判和妥协。

56岁的卢克森于1970年出生于新西兰。在从政前，他在联合利华工作了18年，其中自2008年起担任联合利华加拿大公司总裁。2011年，他加入新西兰航空，次年成为这家国家航空公司的首席执行官，并于2019年离开该公司。

卢克森于2020年首次作为奥克兰博塔尼选区的代表当选议员。次年，他领导国家党；在该党赢得2023年选举后，他成为新西兰第42任总理。

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