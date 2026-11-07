На Тайване независимой депутатке Мей Чин и еще трем фигурантам предъявили обвинения в нарушении закона о национальной безопасности и антикоррупционного законодательства. Как сообщает Taipei Times, прокуратура утверждает, что они действовали в интересах Пекина и получали взятки.

Версия прокуратуры

Вместе с Чин по делу проходят ее бывший руководитель парламентского офиса Чжан Цзюньцзе, а также помощники депутатки Чэнь Чжихуань и Линь Ицзюнь, финансировавшиеся из государственных средств. По данным прокуроров, в 2005–2016 годах Чжан и Чэнь координировали избирательные кампании Чин, ее парламентскую работу и контакты с общинами коренных народов.

Следствие утверждает, что Линь была посредницей между Чин, Чжаном и китайскими чиновниками. По версии прокуратуры, она ездила между Тайванем и Китаем, получала указания от китайских чиновников и передавала их другим лицам.

Прокуроры также заявили, что Чжан получал китайские пожертвования на инфраструктурные проекты в общинах коренных народов и якобы тайно направлял более 170 млн новых тайваньских долларов, или около 5,19 млн долларов США, через счета родственников и друзей. По мнению следствия, эти деньги использовались для создания организации в интересах китайских государственных структур и поддержки кампаний Чин по переизбранию.

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Депутатку также обвиняют в том, что она действовала по указаниям Пекина в вопросах закупки вооружений, отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, внешней политики и обороны. По данным прокуратуры, она якобы использовала депутатский мандат для влияния на парламентские процедуры.

Ответ депутатки

Прокуроры попросили суд назначить Чин 14 лет лишения свободы, ссылаясь на, по их словам, отсутствие раскаяния и попытки избежать ответственности во время расследования. Для Чжана они попросили 15 лет лишения свободы, поскольку, по данным следствия, он, вероятно, покинул Тайвань после освобождения под залог. Чэнь и Линь, по словам прокуроров, признались в ходе расследования, вернули незаконно полученные выгоды и дали подробные показания в отношении других обвиняемых.

Мей Чин отрицала, что создавала организацию в интересах китайского правительства или получала финансирование из Китая. Она заявила, что ее позиция по закупке оружия и другим вопросам отражает взгляды, которых она придерживается давно, а не указания Пекина, и сообщила, что будет защищать свою невиновность в суде.

В отдельном деле в июне Чин и еще 23 человека обвинялись в правонарушениях, связанных с коррупцией и мошенничеством. Дело касается предполагаемого присвоения государственных средств и ввоза из Китая не одобренных тестов на COVID-19 и сейчас находится на рассмотрении суда.

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