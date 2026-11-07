台媒：台湾民代梅钦被起诉

在台湾，无党籍民意代表梅钦及另外三名涉案人员因涉嫌违反国家安全法和反腐败法律而被起诉。据《台北时报》报道，检方称，他们据称为北京利益行事并收受贿赂。

检方说法

与钦一同涉案的还有其前议会办公室主任张俊杰，以及由公共资金资助的该民意代表助理陈志焕和林怡君。检方称，2005年至2016年间，张和陈协调钦的选举活动、议会工作以及与原住民社区的联系。

调查称，林是钦、张与中国官员之间的中间人。根据检方说法，她往返于台湾和中国之间，接收中国官员的指示并将其传达给其他人。

检方还表示，张收取了用于原住民社区基础设施项目的中国捐款，并据称通过亲属和朋友的账户秘密转移了超过1.7亿新台币，即约519万美元。调查人员认为，这些资金被用于建立一个服务于中国国家机构利益的组织，并支持钦的连任竞选活动。

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这名民意代表还被指控在武器采购、台湾海峡两岸关系、外交政策和国防问题上按照北京的指示行事。检方称，她据称利用民意代表职权影响议会程序。

民意代表的回应

检方请求法院判处钦14年监禁，理由是，据其所称，她在调查期间毫无悔意并试图逃避责任。检方请求判处张15年监禁，因为根据调查人员的说法，他在获得保释后可能已离开台湾。检方称，陈和林在调查期间认罪，返还了非法获得的利益，并就其他被告提供了详细证词。

梅钦否认她曾为中国政府利益建立组织或接受来自中国的资金。她表示，自己在武器采购及其他问题上的立场反映的是她长期持有的观点，而非北京的指示，并称将会在法庭上为自己的清白辩护。

在6月的另一起案件中，钦和另外23人被指控犯有与腐败和欺诈相关的违法行为。该案涉及涉嫌侵吞公共资金，以及从中国进口未经批准的COVID-19检测产品，目前正在法院审理中。

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