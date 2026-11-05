Sejm ponownie uchwalił ustawę o zmianach w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych i spółek. Dokument przewiduje nową stawkę PIT w wysokości 24%, zmianę progów podatkowych oraz podwyższenie stawki CIT dla największych przedsiębiorstw. Teraz ustawa ma trafić do Senatu.

Nowe progi PIT

Jak informuje RMF24, pierwszy próg opodatkowania PIT planuje się podnieść ze 120 tys. do 130 tys. złotych. Stawka podatku w tym przedziale ma pozostać na poziomie 12%.

Dla dochodów powyżej 130 tys. i do 150 tys. złotych ustawa wprowadza stawkę 24%. Dochody przekraczające 150 tys. złotych nadal będą opodatkowane stawką 32%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiany dla spółek i podatników ryczałtu

Ustawa przewiduje również podwyższenie stawki daniny solidarnościowej dla osób o najwyższych dochodach — z 4% do 5%. Według danych za 2024 rok daninę tę płaciło 39 tys. osób.

Dla podatników CIT, których przychody w poprzednim roku przekroczyły 50 mln euro, stawkę proponuje się podnieść z 19% do 22%. Ponadto limit przychodów umożliwiający wybór opodatkowania ryczałtem ma zostać obniżony z 2 mln do 250 tys. euro. Do przychodów, które w ciągu roku przekroczą ten limit, będzie stosowana stawka 17%.

Czytaj nas na