Departament Sprawiedliwości USA zwrócił się do sądu federalnego w Kalifornii o zgodę na konfiskatę przez rząd zarejestrowanego w Chinach biznesowego odrzutowca Gulfstream G550. Agenci federalni zajęli samolot w Anchorage na Alasce w maju 2026 roku, ponad rok po jego powrocie z Iranu, podaje AeroTime.

Lot do Teheranu

Pozew o konfiskatę cywilną, złożony 28 października, dotyczy Gulfstreama G550 wyprodukowanego w 2012 roku o numerze rejestracyjnym B-8259. Samolot jest zarejestrowany na Deer Jet (Beijing) Co., Ltd. Według amerykańskich prokuratorów 13 grudnia 2024 roku odrzutowiec poleciał z Pekinu do Teheranu i wrócił do Chin 19 grudnia.

Prokuratura twierdzi, że samolot spędził w Iranie sześć dni. W tym czasie licencja generalna Departamentu Skarbu USA zezwalała niektórym cywilnym samolotom zarejestrowanym za granicą na przebywanie w Iranie do 72 godzin, pod warunkiem spełnienia innych wymogów. Według prokuratorów Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA nie udzieliło B-8259 zgody na dłuższy pobyt.

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Stanowisko władz USA

Prokuratorzy twierdzą również, że na lot z Chin do Iranu wymagane było zezwolenie USA. Ponieważ Gulfstream G550 został zbudowany w Stanach Zjednoczonych, lot ten uznaje się za reeksport zgodnie z amerykańskimi przepisami kontroli eksportu. Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA, jak twierdzą prokuratorzy, nie wydało licencji na ten lot.

Samolot zajęto na podstawie nakazu sądowego po lądowaniu w Anchorage 24 maja 2026 roku. W chwili złożenia pozwu odrzutowiec znajdował się pod kontrolą FBI w stanie Wirginia. Departament Sprawiedliwości wnosi o umożliwienie wszystkim osobom zgłaszającym roszczenia do samolotu zakwestionowania konfiskaty. Jeśli sąd poprze wniosek rządu USA, samolot może zostać sprzedany lub pozostawiony do użytku służbowego.

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