W Polsce ambasadorowie Jakub Kumoch i Paweł Soloch poinformowali o rezygnacji w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Krzysztof Szczerski, który pełnił funkcję ambasadora przy ONZ, zwrócił się z prośbą o skrócenie swojej misji dyplomatycznej. Poinformowała o tym Interia.

Rezygnacje dyplomatów

Jakub Kumoch napisał w serwisie społecznościowym X, że z powodu wydarzeń w kraju nie może nadal wykonywać obowiązków ambasadora. Paweł Soloch również poinformował o decyzji o odejściu ze stanowiska, oświadczając, że nie widzi możliwości kontynuowania misji dyplomatycznej z powodu, jak to ujął, próby bezprawnego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.

Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że Krzysztof Szczerski zwrócił się do ministra Radosława Sikorskiego z prośbą o skrócenie misji przy ONZ. Sikorski zgodził się na tę prośbę, a Szczerski ma zakończyć misję jeszcze w tym miesiącu.

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Spór z szefem MSZ

Radosław Sikorski, komentując decyzje dyplomatów, oświadczył, że za nielojalność wobec MSZ zostaną oni hojnie wynagrodzeni. W odpowiedzi Kumoch zaznaczył, że sam poprosił o odwołanie go z jednego z najlepiej opłacanych stanowisk w administracji państwowej. Według niego złożył wniosek 20 godzin przed wypłatą znacznego dodatku zagranicznego i dodał, że pieniądze to nie wszystko.

Później Sikorski oświadczył, że prezydent Karol Nawrocki osobiście nakłaniał Kumochа i Solocha do rezygnacji. Szef MSZ powiedział, że ma takie informacje w polskiej służbie dyplomatycznej. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Marcin Przydacz nazwał te twierdzenia nieprawdą, podkreślając, że dyplomaci samodzielnie podjęli swoje decyzje.

Sam Kumoch również zaprzeczył kontaktom z prezydentem przed złożeniem rezygnacji. Poinformował, że nie rozmawiał ani nie komunikował się z Karolem Nawrockim przed podjęciem tej decyzji.

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