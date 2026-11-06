В Польше послы Якуб Кумох и Павел Солох сообщили об отставке на фоне событий вокруг Конституционного трибунала. Кшиштоф Щерский, работавший послом при ООН, обратился с просьбой сократить свою дипломатическую миссию. Об этом сообщает Interia.

Отставки дипломатов

Якуб Кумох написал в социальной сети X, что из-за событий в стране не может далее исполнять обязанности посла. Павел Солох также сообщил о решении уйти с должности, заявив, что не видит возможности продолжать дипломатическую миссию из-за, по его словам, попытки незаконного захвата Конституционного трибунала.

Пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Мацей Вевюр сообщил, что Кшиштоф Щерский обратился к министру Радославу Сикорскому с просьбой сократить его миссию при ООН. Сикорский согласился на эту просьбу, а Щерский должен завершить миссию еще в этом месяце.

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Спор с главой МИД

Радослав Сикорский, комментируя решения дипломатов, заявил, что за нелояльность к МИД они будут щедро вознаграждены. В ответ Кумох отметил, что сам попросил отозвать его с одной из наиболее высокооплачиваемых должностей в государственной администрации. По его словам, он подал просьбу за 20 часов до выплаты значительной зарубежной надбавки и добавил, что деньги — не всё.

Позднее Сикорский заявил, что президент Кароль Навроцкий лично склонял Кумоха и Солоха к отставке. Глава МИД сказал, что располагает такой информацией в польском дипломатическом ведомстве. Руководитель Бюро международной политики президента Марцин Пшидач назвал эти утверждения неправдой, подчеркнув, что дипломаты самостоятельно приняли свои решения.

Сам Кумох также отрицал контакты с президентом до подачи заявления об отставке. Он сообщил, что не разговаривал и не общался с Каролем Навроцким до принятия этого решения.

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