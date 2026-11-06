在波兰，雅库布·库莫赫和帕维乌·索洛赫两位大使在围绕宪法法庭的事件背景下宣布辞职。曾担任驻联合国大使的克日什托夫·什切尔斯基请求缩短其外交任期。据Interia报道。

外交官辞职

雅库布·库莫赫在社交平台X上写道，由于国内发生的事件，他无法继续履行大使职责。帕维乌·索洛赫也宣布决定辞去职务，称由于所谓非法夺取宪法法庭的企图，他看不到继续外交任期的可能性。

波兰外交部发言人马切伊·韦维尔表示，克日什托夫·什切尔斯基已请求部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基缩短其驻联合国任期。西科尔斯基同意了这一请求，什切尔斯基应在本月内结束任期。

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与外交部长的争议

拉多斯瓦夫·西科尔斯基在评论外交官的决定时表示，他们将因对外交部不忠而获得丰厚回报。作为回应，库莫赫指出，是他本人请求从国家行政部门中薪酬最高的职位之一被召回。他表示，自己在一笔可观的驻外津贴发放前20小时提交了请求，并补充说，钱不是一切。

随后，西科尔斯基表示，卡罗尔·纳夫罗茨基总统亲自劝说库莫赫和索洛赫辞职。外交部长称，他在波兰外交部门掌握了这一信息。总统国际政策局局长马尔钦·普日达奇称这些说法不实，并强调外交官是独立作出决定的。

库莫赫本人也否认在提交辞呈前与总统有过接触。他表示，在作出这一决定前，他没有与卡罗尔·纳夫罗茨基交谈或沟通。

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