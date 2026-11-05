Министерство юстиции США обратилось в федеральный суд в Калифорнии с просьбой разрешить правительству конфисковать зарегистрированный в Китае бизнес-джет Gulfstream G550. Федеральные агенты изъяли самолет в Анкоридже, штат Аляска, в мае 2026 года — более чем через год после его возвращения из Ирана, сообщает AeroTime.

Рейс в Тегеран

Иск о гражданской конфискации, поданный 28 октября, касается Gulfstream G550 2012 года выпуска с регистрационным номером B-8259. Самолет зарегистрирован на Deer Jet (Beijing) Co., Ltd. По данным американских прокуроров, 13 декабря 2024 года джет вылетел из Пекина в Тегеран и вернулся в Китай 19 декабря.

Прокуратура утверждает, что самолет провел в Иране шесть дней. На тот момент генеральная лицензия Министерства финансов США разрешала отдельным гражданским самолетам, зарегистрированным за рубежом, находиться в Иране до 72 часов при соблюдении других требований. По версии прокуроров, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не предоставляло B-8259 разрешения на более длительное пребывание.

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Позиция американских властей

Прокуроры также заявляют, что для перелета из Китая в Иран требовалось разрешение США. Поскольку Gulfstream G550 был построен в Соединенных Штатах, этот рейс считают реэкспортом в соответствии с американскими правилами экспортного контроля. Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, по утверждению прокуроров, не выдавало лицензию на этот перелет.

Самолет изъяли по судебному ордеру после приземления в Анкоридже 24 мая 2026 года. На момент подачи иска джет находился под контролем ФБР в штате Виргиния. Министерство юстиции просит предоставить всем лицам, претендующим на самолет, возможность оспорить конфискацию. Если суд поддержит требование правительства США, самолет могут продать или оставить для официального использования.

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