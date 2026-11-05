美国司法部已向加利福尼亚州一家联邦法院请求，允许政府没收一架在中国注册的湾流G550公务机。联邦特工于2026年5月在阿拉斯加州安克雷奇扣押了该飞机，距其从伊朗返回已超过一年，AeroTime报道称。

飞往德黑兰的航班

10月28日提交的民事没收诉讼涉及一架2012年制造、注册号为B-8259的湾流G550飞机。该飞机注册在Deer Jet (Beijing) Co., Ltd.名下。美国检察官称，2024年12月13日，这架飞机从北京飞往德黑兰，并于12月19日返回中国。

检方称，该飞机在伊朗停留了六天。当时，美国财政部的一般许可证允许部分在境外注册的民用飞机在满足其他要求的前提下，在伊朗停留最多72小时。检察官称，美国财政部外国资产控制办公室没有批准B-8259停留更长时间。

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美国当局的立场

检察官还表示，从中国飞往伊朗需要获得美国许可。由于湾流G550在美国制造，按照美国出口管制规定，该航班被视为再出口。检察官称，美国商务部工业和安全局没有为该航班颁发许可证。

该飞机于2026年5月24日在安克雷奇降落后，依据法院令被扣押。提起诉讼时，这架飞机由位于弗吉尼亚州的联邦调查局控制。司法部请求让所有对该飞机提出权利主张的人员都有机会对没收提出异议。如果法院支持美国政府的请求，该飞机可能被出售或保留作公务用途。

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