W trzecim kwartale 2026 roku w pełni elektryczne samochody stanowiły 20% globalnej sprzedaży BMW Group, do której należą marki BMW, Mini i Rolls-Royce. Po uwzględnieniu także hybryd plug-in udział modeli zelektryfikowanych w sprzedaży grupy osiągnął 27,4%, podaje InsideEVs, powołując się na kwartalny raport firmy.

Europa wyprzedza inne regiony

Najwyższy udział samochodów elektrycznych odnotowano w Europie: zapewniły one 34,7% sprzedanych tam samochodów BMW Group w okresie od lipca do września. Łączny udział samochodów elektrycznych i hybryd plug-in na rynku europejskim wyniósł 46,9%.

W Stanach Zjednoczonych samochody elektryczne zapewniły zaledwie 4,7% sprzedaży BMW, Mini i Rolls-Royce w trzecim kwartale. Wraz z hybrydami plug-in ich udział wzrósł do 11,4%. W Chinach udział modeli w pełni elektrycznych wyniósł 6,5%, podczas gdy w regionach Azji i Pacyfiku, Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki — 18%.

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Sprzedaż od początku roku spadła

W ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku BMW Group sprzedała na świecie 314 552 samochody elektryczne oraz 131 653 hybrydy plug-in. To o 5,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku: sprzedaż samochodów elektrycznych spadła o 2,7%, a hybryd plug-in — o 10,3%.

Jednocześnie udział samochodów elektrycznych w całkowitej sprzedaży grupy od stycznia do września wzrósł do 18,4%, wobec 18% rok wcześniej. Wraz z hybrydami plug-in modele zelektryfikowane stanowiły 26,1% globalnej sprzedaży BMW Group w tym okresie.

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