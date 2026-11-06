InsideEVs：电动汽车占宝马集团第三季度销量的20%

2026年第三季度，纯电动汽车占宝马集团全球销量的20%。宝马集团旗下包括宝马、Mini和劳斯莱斯品牌。若计入插电式混合动力汽车，电动化车型在集团销量中的占比达到27.4%，InsideEVs报道称，并援引该公司的季度报告。

欧洲领先于其他地区

欧洲的电动汽车占比最高：7月至9月期间，电动汽车占宝马集团在当地售出汽车的34.7%。电动汽车和插电式混合动力汽车在欧洲市场的合计占比为46.9%。

在美国，电动汽车仅占宝马、Mini和劳斯莱斯第三季度销量的4.7%。加上插电式混合动力汽车后，其占比升至11.4%。在中国，纯电动车型的占比为6.5%；而在亚太、东欧、中东和非洲地区，这一比例为18%。

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年初至今销量下降

2026年前九个月，宝马集团在全球销售了314,552辆电动汽车和131,653辆插电式混合动力汽车。这比上一年同期少5.1%：电动汽车销量下降2.7%，插电式混合动力汽车销量下降10.3%。

与此同时，1月至9月期间，电动汽车在集团总销量中的占比升至18.4%，高于一年前的18%。加上插电式混合动力汽车，电动化车型占宝马集团同期全球销量的26.1%。

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