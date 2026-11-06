В третьем квартале 2026 года полностью электрические автомобили составили 20% мировых продаж BMW Group, в которую входят марки BMW, Mini и Rolls-Royce. Если учитывать также подключаемые гибриды, доля электрифицированных моделей в продажах группы достигла 27,4%, сообщает InsideEVs со ссылкой на квартальный отчет компании.

Европа опережает другие регионы

Самой высокой доля электромобилей была в Европе: они обеспечили 34,7% проданных там автомобилей BMW Group с июля по сентябрь. Совокупная доля электромобилей и подключаемых гибридов на европейском рынке составила 46,9%.

В США электромобили обеспечили лишь 4,7% продаж BMW, Mini и Rolls-Royce в третьем квартале. Вместе с подключаемыми гибридами их доля выросла до 11,4%. В Китае доля полностью электрических моделей составила 6,5%, тогда как в регионах Азиатско-Тихоокеанского региона, Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки — 18%.

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Продажи с начала года снизились

За девять месяцев 2026 года BMW Group продала в мире 314 552 электромобиля и 131 653 подключаемых гибрида. Это на 5,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года: продажи электромобилей сократились на 2,7%, а подключаемых гибридов — на 10,3%.

В то же время доля электромобилей в общем объеме продаж группы с января по сентябрь выросла до 18,4% против 18% годом ранее. Вместе с подключаемыми гибридами электрифицированные модели составили 26,1% глобальных продаж BMW Group за этот период.

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