Модели связали Великое несогласие с движениями мантии — Ars Technica

Геологи смоделировали движения мантии Земли за последний миллиард лет и предположили, что длительное поднятие континентов в сочетании с масштабным оледенением могло сформировать Великое несогласие — огромный пробел в геологической летописи. Его хорошо видно, в частности, в породах Гранд-Каньона: древние кристаллические породы там перекрыты кембрийскими песчаниками, а между ними может отсутствовать от 200 млн до более чем 1 млрд лет геологической истории, сообщает Ars Technica.

Поднятие континентов и эрозия

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, Николя Фламен и Сантош Дунгана провели шесть симуляций конвекции мантии. В моделях горячие массы пород, медленно поднимающиеся в мантии, поднимали участки континентов, а холодные плиты океанического дна, погружающиеся в мантию в зонах субдукции, способствовали опусканию поверхности. Амплитуда таких вертикальных перемещений оценивается в несколько сотен метров, хотя ее точное значение остается предметом дискуссий.

Исследователи отметили, что само поднятие было слишком пологим, чтобы разрушить достаточно пород. По их мнению, дополнительным фактором могла быть ледниковая эрозия в период примерно 720–635 млн лет назад, когда ледники достигали тропиков. По словам Фламена, ледниковые щиты стирают горные породы примерно в десять раз эффективнее рек. Когда континенты опускались в кембрийском периоде, моря затапливали эродированную поверхность и покрывали ее новыми осадками.

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Почему разрыв заметен в Северной Америке

Модели свидетельствуют, что Лаврентия — древнее ядро Северной Америки — между примерно 930 и 510 млн лет назад испытывала длительное поднятие, а в кембрийском периоде начала опускаться. Пять из шести симуляций воспроизвели такую последовательность. Для Северной Европы и Северного Китая она прослеживалась в четырех моделях.

Напротив, Южная Америка и Австралия, согласно расчетам, пережили по два цикла поднятия и опускания, из-за чего одно большое несогласие там труднее распознать. В Африке на эрозию и накопление осадков существенно влияли горные пояса. Авторы также признают неопределенность начальных конфигураций моделей: магнитные данные позволяют установить расстояние древних континентов от экватора, но не их долготу.

Команда предполагает, что интенсивная эрозия могла вынести материал пород в океаны незадолго до кембрийского взрыва, когда кальций стал более распространенным в морской воде, а жизнь начала формировать скелеты и раковины. В то же время Фламен подчеркнул, что динамика мантии была лишь одним из процессов, которые могли способствовать этим изменениям.

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