USS Theodore Roosevelt zmierza na Morze Arabskie — The National

Amerykańska lotniskowcowa grupa uderzeniowa na czele z USS Theodore Roosevelt opuściła Morze Południowochińskie i zmierza przez Cieśninę Malakka na Morze Arabskie w obliczu możliwej eskalacji wokół Iranu. Według zdjęć satelitarnych okręt ma dotrzeć do regionu pod koniec przyszłego tygodnia, informuje The National.

Po przybyciu USS Theodore Roosevelt Stany Zjednoczone będą miały w regionie trzy lotniskowcowe grupy uderzeniowe, wraz z USS George Washington i USS George HW Bush. Według publikacji ich skrzydła lotnicze mogą łącznie liczyć do 144 samolotów bojowych F-18 i F-35.

Oceny możliwej eskalacji

Starsza analityczka firmy wywiadowczej Sibylline Megan Sutcliffe nazwała przemieszczenie lotniskowca ważnym sygnałem możliwej eskalacji. Według niej Stany Zjednoczone koncentrują trzy lotniskowce w jednym regionie wyłącznie przed dużymi operacjami bojowymi.

Jednocześnie były amerykański marine Jonathan Hackett ostrzegł, że Iran może błędnie zinterpretować rozmieszczenie okrętu, jeśli USS Theodore Roosevelt zmierza tam jedynie w celu zastąpienia innego lotniskowca. Jego zdaniem takie postrzeganie może wywołać spiralę eskalacji, do której w innym przypadku mogłoby nie dojść.

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Były dowódca Królewskiej Marynarki Wojennej Tom Sharpe oświadczył, że trzy lotniskowce dają prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi szeroki wybór możliwości uderzeniowych. Przypuścił również, że siły lotniskowcowe mogą zapewniać wsparcie lotnicze ekspedycyjnej jednostce Korpusu Piechoty Morskiej USA liczącej 2200 żołnierzy, która znajduje się w regionie.

Skład grupy lotniskowcowej

USS Theodore Roosevelt eskortują krążownik rakietowy USS Chosin, dwa niszczyciele oraz atomowy okręt podwodny wyposażony w pociski manewrujące Tomahawk. Do grupy dołączył również bezzałogowy okręt nawodny Seahawk o masie 145 ton i długości 137 stóp, przeznaczony do długotrwałych operacji na morzu.

Analityczka wojskowa Lynette Nusbacher podkreśliła, że przerzucenia Roosevelt nie należy automatycznie uznawać za oznakę nieuchronnego przystąpienia do działań bojowych. Przypuściła, że lotniskowiec może po prostu zastąpić jedną z dwóch grup, które już znajdują się w regionie.

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