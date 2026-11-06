USS Theodore Roosevelt направляется в Аравийское море — The National

Американская авианосная ударная группа во главе с USS Theodore Roosevelt покинула Южно-Китайское море и направляется через Малаккский пролив в Аравийское море на фоне возможной эскалации вокруг Ирана. Согласно спутниковым снимкам, корабль ожидают в регионе в конце следующей недели, сообщает The National.

После прибытия USS Theodore Roosevelt у США в регионе будут три авианосные ударные группы вместе с USS George Washington и USS George HW Bush. По данным издания, их авиакрылья в совокупности могут насчитывать до 144 боевых самолетов F-18 и F-35.

Оценки возможной эскалации

Старший аналитик разведывательной компании Sibylline Меган Сатклифф назвала перемещение авианосца важным сигналом возможной эскалации. По ее словам, США сосредотачивают три авианосца в одном регионе только перед крупными боевыми операциями.

В то же время бывший морской пехотинец США Джонатан Хакетт предупредил, что Иран может неверно истолковать развертывание корабля, если USS Theodore Roosevelt направляется туда лишь для замены другого авианосца. По его мнению, такое восприятие может вызвать спираль эскалации, которой в противном случае могло бы не быть.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Бывший командир Королевского военно-морского флота Том Шарп заявил, что три авианосца предоставляют президенту США Дональду Трампу широкий выбор ударных возможностей. Он также предположил, что авианосные силы могут обеспечивать воздушную поддержку экспедиционному подразделению Корпуса морской пехоты США численностью 2200 военнослужащих, находящемуся в регионе.

Состав авианосной группы

USS Theodore Roosevelt сопровождают ракетный крейсер USS Chosin, два эсминца и атомная подводная лодка, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk. В состав группы также вошло беспилотное надводное судно Seahawk массой 145 тонн и длиной 137 футов, предназначенное для длительных операций в море.

Военный аналитик Линетт Нуссбахер подчеркнула, что переброску Roosevelt не следует автоматически считать признаком неминуемого вступления в боевые действия. Она предположила, что авианосец может просто заменить одну из двух групп, уже находящихся в регионе.

Читай нас в