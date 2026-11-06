以“西奥多·罗斯福”号航空母舰为首的美国航母打击群已离开南海，正穿越马六甲海峡前往阿拉伯海，背景是围绕伊朗局势可能升级。根据卫星图像，这艘军舰预计将于下周末抵达该地区，《国家报》报道。

“西奥多·罗斯福”号抵达后，美国将在该地区拥有三支航母打击群，另外两支由“乔治·华盛顿”号和“乔治·H·W·布什”号组成。据该媒体称，这些航母的舰载机联队合计可能拥有多达144架F-18和F-35战斗机。

对可能升级的评估

情报公司Sibylline的高级分析师梅根·萨特克利夫称，该航母的调动是可能升级的重要信号。她表示，美国只有在重大作战行动之前，才会在一个地区集中三艘航空母舰。

与此同时，前美国海军陆战队员乔纳森·哈克特警告称，如果“西奥多·罗斯福”号只是前往替换另一艘航母，伊朗可能会误读该舰的部署。他认为，这种认知可能引发原本不会出现的升级螺旋。

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前英国皇家海军指挥官汤姆·夏普表示，三艘航母为美国总统唐纳德·特朗普提供了广泛的打击选择。他还认为，航母部队可能为驻扎在该地区的一支由2200名军人组成的美国海军陆战队远征部队提供空中支援。

航母编队构成

“西奥多·罗斯福”号由导弹巡洋舰“乔辛”号、两艘驱逐舰以及一艘装备“战斧”巡航导弹的核动力潜艇护航。该编队还包括无人水面舰艇“海鹰”号，其重145吨、长137英尺， предназначена для длительных операций в море。

军事分析师林内特·努斯巴赫强调，不应自动将“罗斯福”号的调动视为即将参与作战行动的迹象。她认为，该航母可能只是替换已经在该地区的两支编队中的一支。

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