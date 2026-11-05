W Brazylii kierowca Ferrari Lewis Hamilton przed Grand Prix São Paulo oświadczył, że nie wycofa krytycznych słów pod adresem zespołowego partnera Charlesa Leclerca po incydencie podczas Grand Prix Meksyku. Hamilton podkreślił, że nie zamierza przepraszać za emocjonalne wypowiedzi i nie pozwoli się uciszyć, informuje The Guardian.

Incydent w Meksyku

Na pierwszym okrążeniu wyścigu w Meksyku Leclerc zaatakował Hamiltona w czwartym zakręcie, próbując wyprzedzić partnera z zespołu. Podczas manewru Monakijczyk wyjechał poza tor, a obrona Hamiltona uczyniła Brytyjczyka podatnym na atak Maxa Verstappena. Holenderski kierowca później wygrał wyścig.

Po Grand Prix Meksyku Hamilton mówił o „dużych, dużych problemach” w Ferrari i obarczył Leclerca odpowiedzialnością za utratę przez zespół szansy na walkę o dublet. Określił także podejście swojego partnera jako mentalność „wszystko albo nic”.

Stanowisko Hamiltona

Przed rundą w Brazylii siedmiokrotny mistrz świata powiedział, że wyraża swoje uczucia w danej chwili i nie żałuje swoich słów. Według niego Ferrari nie prosiło go o powstrzymanie się od komentarzy.

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Hamilton zaznaczył, że pracował nad budowaniem relacji z Leclerkiem i starał się osiągnąć harmonię we współpracy. Jednocześnie przyznał, że pojawienie się w zespole kierowcy, który otwarcie nalega na zmiany, może być trudne. Brytyjczyk dodał, że zamierza nadal domagać się zmian, ponieważ chce wygrywać.

Leclerc nie rozmawiał z mediami w São Paulo w czwartek, ponieważ był obecny przy narodzinach swojego pierwszego dziecka, dlatego jeszcze nie odpowiedział na wypowiedzi partnera. Hamilton stwierdził, że Ferrari musi omówić sytuację, jednak żaden z kierowców nie miał jeszcze okazji porozmawiać z szefem zespołu Fredem Vasseurem.

Leclerc startuje w Ferrari od 2019 roku, a Hamilton dołączył do zespołu w 2025 roku. Według publikacji epizod w Meksyku był trzecim w tym sezonie przypadkiem, gdy partnerzy zespołowi znaleźli się w konfliktowej sytuacji na torze.

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