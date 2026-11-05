在巴西，法拉利车手刘易斯·汉密尔顿在圣保罗大奖赛前表示，在墨西哥大奖赛发生事故后，他不会收回对队友夏尔·勒克莱尔的批评言论。汉密尔顿强调，他无意为情绪化言论道歉，也不会允许别人让他保持沉默，《卫报》报道。

墨西哥的事故

在墨西哥比赛的第一圈，勒克莱尔在第四个弯角向汉密尔顿发起进攻，试图超越自己的队友。该操作中，这位摩纳哥车手驶出赛道，而汉密尔顿的防守使这名英国车手容易受到马克斯·维斯塔潘的进攻。随后，这名荷兰车手赢得了比赛。

墨西哥大奖赛后，汉密尔顿表示法拉利存在“很大、很大的问题”，并将车队失去争夺包揽前两名机会的责任归咎于勒克莱尔。他还将队友的做法形容为“全有或全无”的心态。

汉密尔顿的立场

在巴西站之前，这位七届世界冠军表示，他会在当下表达自己的感受，并不后悔自己说过的话。据他所说，法拉利并未要求他避免发表评论。

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汉密尔顿指出，他一直在努力改善与勒克莱尔的关系，并试图在合作中实现和谐。同时，他承认，一名公开坚持要求改变的车手加入车队可能并不容易。这名英国车手补充说，他打算继续要求改变，因为他希望获胜。

勒克莱尔周四没有在圣保罗接受媒体采访，因为他在场见证了第一个孩子的出生，因此尚未回应队友的言论。汉密尔顿表示，法拉利需要讨论这一情况，但两名车手都还没有机会与车队领队弗雷德·瓦塞尔交谈。

勒克莱尔自2019年起效力于法拉利，而汉密尔顿于2025年加入车队。据该报报道，墨西哥的这一事件是本赛季两名队友第三次在赛道上陷入冲突局面。

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