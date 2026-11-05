В Бразилии пилот Ferrari Льюис Хэмилтон перед Гран-при Сан-Паулу заявил, что не откажется от критических слов в адрес напарника Шарля Леклера после инцидента на Гран-при Мексики. Хэмилтон подчеркнул, что не намерен извиняться за эмоциональные высказывания и не позволит заставить себя замолчать, сообщает The Guardian.

Инцидент в Мексике

На первом круге гонки в Мексике Леклер атаковал Хэмилтона в четвертом повороте, пытаясь обогнать партнера по команде. Во время маневра монегаск выехал за пределы трассы, а оборона Хэмилтона сделала британца уязвимым для атаки Макса Ферстаппена. Нидерландский гонщик впоследствии выиграл гонку.

После Гран-при Мексики Хэмилтон заявил о «больших, больших проблемах» в Ferrari и возложил на Леклера ответственность за потерю командой возможности побороться за дубль. Он также охарактеризовал подход напарника как менталитет «всё или ничего».

Позиция Хэмилтона

Перед этапом в Бразилии семикратный чемпион мира сказал, что выражает свои чувства в моменте и не сожалеет о своих словах. По его словам, Ferrari не просила его воздерживаться от комментариев.

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Хэмилтон отметил, что работал над налаживанием отношений с Леклером и пытался достичь гармонии в их сотрудничестве. В то же время он признал, что приход в команду гонщика, который открыто настаивает на изменениях, может быть непростым. Британец добавил, что намерен и дальше требовать изменений, поскольку хочет побеждать.

Леклер не общался с медиа в Сан-Паулу в четверг, поскольку присутствовал при рождении своего первого ребенка, поэтому еще не ответил на заявления напарника. Хэмилтон сказал, что Ferrari необходимо обсудить ситуацию, однако оба гонщика еще не имели возможности поговорить с руководителем команды Фредом Вассером.

Леклер выступает за Ferrari с 2019 года, а Хэмилтон присоединился к команде в 2025 году. По данным издания, эпизод в Мексике стал третьим в этом сезоне случаем, когда напарники оказались в конфликтной ситуации на трассе.

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