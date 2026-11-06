Полиция города Камир в Пакистане через три с половиной месяца зарегистрировала дело о похищении и предполагаемом изнасиловании 14-летней школьницы. Как сообщает Dawn, заявление в полицию подала мать девочки.

Обстоятельства, изложенные в заявлении

Согласно заявлению матери, девочка находилась дома одна, когда главный подозреваемый якобы вошел в жилище и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Мать вернулась во время инцидента и подняла шум, после чего мужчина сбежал.

В заявлении также указано, что вскоре к дому подъехал автомобиль, в котором находились главный подозреваемый и еще четыре человека, в том числе две женщины. По утверждению матери, они под угрозой оружия посадили девочку в автомобиль и увезли ее. Ее местонахождение в настоящее время неизвестно.

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Отдельные дисциплинарные решения

Отдельно Dawn сообщает о дисциплинарных решениях регионального офицера полиции Раны Аяза Салима по другому делу, которое издание называет делом о так называемой «медовой ловушке» в отношении школьницы. Инспектор Маджид Ашфак, начальник полицейского участка Харраппа, был уволен со службы из-за обвинений в недобросовестности и ненадлежащем исполнении обязанностей. Старший полицейский клерк Саджид Якуб также был уволен после жалоб на коррупцию.

Инспекторам Атару Рашиду и Вакасу Ахмаду назначили взыскание в виде лишения одного года выслуги. Женщину-инспектора Муназзу Мухаммад Али и старшую констебль Мисбу Тарик лишили двух лет выслуги.

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