Policja w pakistańskim mieście Kamir po trzech i pół miesiąca zarejestrowała sprawę dotyczącą uprowadzenia i domniemanego zgwałcenia 14-letniej uczennicy. Jak informuje Dawn, zawiadomienie na policję złożyła matka dziewczynki.

Okoliczności przedstawione w zawiadomieniu

Zgodnie z zawiadomieniem matki dziewczynka była sama w domu, gdy główny podejrzany miał wejść do mieszkania i dopuścić się wobec niej przemocy seksualnej. Matka wróciła w trakcie zdarzenia i podniosła alarm, po czym mężczyzna uciekł.

W zawiadomieniu wskazano również, że wkrótce pod dom podjechał samochód, w którym znajdowali się główny podejrzany i jeszcze cztery osoby, w tym dwie kobiety. Według matki pod groźbą użycia broni wsadzili dziewczynkę do samochodu i ją wywieźli. Jej miejsce pobytu jest obecnie nieznane.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odrębne decyzje dyscyplinarne

Osobno Dawn informuje o decyzjach dyscyplinarnych regionalnego oficera policji Rany Ayaza Saleema w innej sprawie, którą publikacja określa jako sprawę tak zwanej „pułapki miodowej” dotyczącej uczennicy. Inspektor Madżid Ashfaq, naczelnik posterunku policji Harrappa, został zwolniony ze służby z powodu zarzutów o nieuczciwość i nienależyte wykonywanie obowiązków. Starszy urzędnik policyjny Sajid Yaqoob również został zwolniony po skargach dotyczących korupcji.

Inspektorom Atharowi Rashidowi i Waqasowi Ahmadowi wymierzono karę pozbawienia jednego roku wysługi. Inspektorka Munazza Muhammad Ali i starsza konstabl Misbah Tariq zostały pozbawione dwóch lat wysługi.

Czytaj nas na