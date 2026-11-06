W Polsce Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego 17 listopada rozpatrzy wnioski prokuratora generalnego dotyczące immunitetu prezesa trybunału Bogdana Święczkowskiego oraz byłego wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Posiedzenie, zwołane przez Annę Korwin-Piotrowską, rozpocznie się o godz. 9:00, informuje RMF24.

Wniosek dotyczący Święczkowskiego

Zgromadzenie rozpatrzy wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej. Osobno zaplanowano rozpatrzenie wniosku o taką zgodę, a także o zezwolenie na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

We wnioskach dotyczących Święczkowskiego wspomniano o sprawach systemów Pegasus i Hermes. Dotyczą one również możliwego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, w tym domniemanego utrudniania sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywania funkcji, naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów niezgodnie z przepisami w okresie, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym.

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Wniosek dotyczący Sochańskiego

Do porządku obrad włączono również wniosek dotyczący Bartłomieja Sochańskiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Według RMF24 dotyczy on domniemanego utrudniania sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywania obowiązków służbowych.

Korwin-Piotrowska postanowiła przesłać kopie wniosków Święczkowskiemu i Sochańskiemu. Ich wysłuchanie wyznaczono na 17 listopada na godz. 12:00. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował wcześniej, że do trybunału wpłynęło łącznie sześć wniosków dotyczących immunitetu Święczkowskiego i jeden dotyczący immunitetu Sochańskiego.

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