在波兰，宪法法庭法官大会将于11月17日审议总检察长就法庭主席博格丹·希文奇科夫斯基和前副主席巴尔托梅伊·索汉斯基的豁免权提出的申请。由安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡召集的会议将于9:00开始，RMF24报道。

关于希文奇科夫斯基的申请

大会将审议同意追究希文奇科夫斯基刑事责任的申请。另行计划审议一项关于给予此类同意的申请，以及批准对其实施拘留和临时羁押的申请。

有关希文奇科夫斯基的申请提及Pegasus和Hermes系统案件。这些申请还涉及可能滥用职权和不履行职责，包括涉嫌妨碍宪法法庭法官履行职能、侵犯其劳动权利，以及在希文奇科夫斯基担任国家检察官期间违反规定委派检察官。

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关于索汉斯基的申请

议程还列入了关于巴尔托梅伊·索汉斯基的申请，即同意追究其刑事责任。据RMF24报道，该申请涉及涉嫌妨碍宪法法庭法官履行公务职责。

科尔温-皮奥特罗夫斯卡决定将申请副本发送给希文奇科夫斯基和索汉斯基。对他们的听证会定于11月17日12:00举行。司法部长兼总检察长瓦尔德马尔·茹雷克此前表示，法庭共收到六项有关希文奇科夫斯基豁免权的申请，以及一项有关索汉斯基豁免权的申请。

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