В Польше Общее собрание судей Конституционного трибунала 17 ноября рассмотрит ходатайства генерального прокурора относительно иммунитета председателя трибунала Богдана Свенчковского и бывшего вице-президента Бартломея Соханьского. Заседание, созванное Анной Корвин-Пйотровской, начнется в 9:00, сообщает RMF24.

Ходатайство в отношении Свенчковского

Собрание рассмотрит ходатайство о даче согласия на привлечение Свенчковского к уголовной ответственности. Отдельно запланировано рассмотрение ходатайства о таком согласии, а также о разрешении на его задержание и временный арест.

В ходатайствах относительно Свенчковского упомянуты дела систем Pegasus и Hermes. Они также касаются возможного превышения полномочий и невыполнения обязанностей, в том числе предполагаемого препятствования судьям Конституционного трибунала в исполнении функций, нарушения их трудовых прав и делегирования прокуроров вопреки нормам в период, когда Свенчковский был национальным прокурором.

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Ходатайство в отношении Соханьского

В повестку дня также внесли ходатайство в отношении Бартломея Соханьского о согласии на привлечение к уголовной ответственности. По данным RMF24, оно касается предполагаемого препятствования судьям Конституционного трибунала в исполнении служебных обязанностей.

Корвин-Пйотровская постановила направить копии ходатайств Свенчковскому и Соханьскому. Их заслушивание назначили на 17 ноября на 12:00. Министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек ранее сообщил, что в трибунал в целом поступило шесть ходатайств относительно иммунитета Свенчковского и одно — относительно иммунитета Соханьского.

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