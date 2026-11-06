W Polsce 39,3% uczestników sondażu SW Research uważa, że zaostrzenie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego może zwiększyć poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego. Według Interii, 31,3% respondentów ma przeciwne zdanie.

Kolejne 15,6% ankietowanych stwierdziło, że eskalacja konfliktu nie wpłynie na poziom poparcia dla głowy państwa, a 13,8% nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

Różnice według wieku

Młodsi respondenci częściej wyrażali oczekiwanie wzrostu poparcia dla prezydenta. Wśród uczestników sondażu w wieku od 25 do 34 lat taką odpowiedź wybrało 51%.

Z kolei wśród osób w wieku od 50 lat 42% najczęściej prognozowało spadek poparcia dla Nawrockiego w związku z zaostrzeniem sporu.

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Jak przeprowadzono sondaż

Badanie przeprowadziła agencja SW Research w dniach 3–4 listopada 2026 roku wśród 800 użytkowników panelu internetowego SW Panel w wieku od 18 lat. Próbę utworzono metodą losowo-kwotową i skorygowano wagami analitycznymi z uwzględnieniem cech społeczno-demograficznych.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego zaostrzył się po wydarzeniach w nocy z 30 na 31 października. Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Polski, po czym przybył do budynku trybunału. Prezydent oświadczył, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego oraz siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa.

Premier Donald Tusk po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego poinformował o gotowości do odbycia osobistego spotkania z prezydentem. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oświadczył, że szczegóły ewentualnych rozmów mają zostać ogłoszone po powrocie Nawrockiego ze spotkania głów państw Grupy Wyszehradzkiej na Słowacji.

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