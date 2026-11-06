在波兰，39.3%的SW Research调查参与者认为，围绕宪法法庭的争端加剧可能会增加对总统卡罗尔·纳夫罗茨基的支持。根据Interia的数据，31.3%的受访者持相反观点。

另有15.6%的受访者表示，冲突升级不会影响对国家元首的支持水平，13.8%的人无法确定答案。

年龄差异

较年轻的受访者更常预计对总统的支持将上升。在25至34岁的调查参与者中，51%选择了这一答案。

与此同时，在50岁及以上人群中，42%的人最常预测，由于争端加剧，对纳夫罗茨基的支持将下降。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

调查如何进行

该研究由SW Research机构于2026年11月3日至4日在800名18岁及以上SW Panel在线小组用户中进行。样本采用随机配额法形成，并根据社会人口特征通过分析权重进行调整。

围绕宪法法庭的争端在10月30日至31日夜间发生的事件后加剧。纳夫罗茨基中断了前往塞内加尔的行程并返回波兰，随后抵达法庭大楼。总统表示，宪法秩序遭到破坏，一个宪法国家机关遭到强行夺取。

总理唐纳德·图斯克在国家安全委员会会议后表示，准备与总统举行个人会晤。总统办公室主任兹比格涅夫·博古茨基表示，可能谈判的细节将在纳夫罗茨基从斯洛伐克举行的维谢格拉德集团国家元首会议返回后公布。

关注我们在