В Польше 39,3% участников опроса SW Research считают, что обострение спора вокруг Конституционного трибунала может увеличить поддержку президента Кароля Навроцкого. По данным Interia, 31,3% респондентов придерживаются противоположного мнения.

Еще 15,6% опрошенных заявили, что эскалация конфликта не повлияет на уровень поддержки главы государства, а 13,8% не смогли определиться с ответом.

Различия по возрасту

Ожидания роста поддержки президента чаще высказывали более молодые респонденты. Среди участников опроса в возрасте от 25 до 34 лет такой ответ выбрал 51%.

В то же время среди людей в возрасте от 50 лет 42% чаще всего прогнозировали снижение поддержки Навроцкого из-за обострения спора.

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Как проводился опрос

Исследование провело агентство SW Research 3–4 ноября 2026 года среди 800 пользователей онлайн-панели SW Panel в возрасте от 18 лет. Выборка была сформирована случайно-квотным методом и скорректирована аналитическими весами с учетом социально-демографических характеристик.

Спор вокруг Конституционного трибунала обострился после событий в ночь с 30 на 31 октября. Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Польшу, после чего прибыл в здание трибунала. Президент заявил о нарушении конституционного порядка и силовом захвате конституционного органа государства.

Премьер-министр Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности сообщил о готовности провести личную встречу с президентом. Глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий заявил, что детали возможных переговоров должны объявить после возвращения Навроцкого со встречи глав государств Вышеградской группы в Словакии.

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