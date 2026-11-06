39,3% опитаних очікують зростання підтримки президента Навроцького — Interia

У Польщі 39,3% учасників опитування SW Research вважають, що загострення суперечки навколо Конституційного трибуналу може збільшити підтримку президента Кароля Навроцького. За даними Interia, 31,3% респондентів дотримуються протилежної думки.

Ще 15,6% опитаних заявили, що ескалація конфлікту не вплине на рівень підтримки глави держави, а 13,8% не змогли визначитися з відповіддю.

Відмінності за віком

Очікування щодо зростання підтримки президента частіше висловлювали молодші респонденти. Серед учасників опитування віком від 25 до 34 років таку відповідь обрали 51%.

Натомість серед людей віком від 50 років 42% найчастіше прогнозували зниження підтримки Навроцького через загострення суперечки.

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Як проводили опитування

Дослідження провела агенція SW Research 3–4 листопада 2026 року серед 800 користувачів онлайн-панелі SW Panel віком від 18 років. Вибірку сформували випадково-квотним методом і скоригували аналітичними вагами з урахуванням соціально-демографічних характеристик.

Суперечка навколо Конституційного трибуналу загострилася після подій у ніч із 30 на 31 жовтня. Навроцький перервав поїздку до Сенегалу та повернувся до Польщі, після чого прибув до будівлі трибуналу. Президент заявив про порушення конституційного порядку та силове захоплення конституційного органу держави.

Прем’єр-міністр Дональд Туск після засідання Ради національної безпеки повідомив про готовність провести з президентом особисту зустріч. Очільник канцелярії президента Збігнєв Богуцький заявив, що деталі можливих переговорів мають оголосити після повернення Навроцького із зустрічі глав держав Вишеградської групи у Словаччині.

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