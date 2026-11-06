Полиция Равалпинди в Пакистане решила ввести электронный учет пассажиров на автобусных станциях. Данные людей, прибывающих на автостанции и отправляющихся оттуда, будут фиксировать через приложение Travel Eye, сообщает Dawn.

Меры перед матчами

Меры безопасности готовят перед серией матчей тестового чемпионата ICC, которая должна пройти в Равалпинди с 9 по 13 ноября. В первом тестовом матче сыграют сборные Пакистана и Шри-Ланки.

Полиция также будет собирать данные о гостях отелей, гостевых домов и постоялых дворов через приложение Hotel Eye. Travel Eye и Hotel Eye используют для цифрового мониторинга путешественников и регистрации постояльцев.

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Контроль на транспортных узлах

По словам представителя полиции, системы должны помочь правоохранителям отслеживать посетителей города и выявлять разыскиваемых лиц, которые прибывают автобусами и микроавтобусами или останавливаются в отелях, гостевых домах, постоялых дворах либо частных гостевых домах.

Решение приняли на совещании под председательством старшего суперинтенданта полиции по операциям Малика Тарика Махбуба. В нем участвовали секретарь Регионального транспортного управления, представители контртеррористического подразделения, специального отдела полиции Special Branch, городской дорожной полиции и других ведомств. Отдельно полиция планирует усилить наблюдение на автобусных и микроавтобусных станциях и оборудовать полицейский пост на автобусной станции.

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