W USA demokratyczny senator z Maryland Chris Van Hollen nie zamierza rzucić wyzwania senatorowi z Nowego Jorku Chuckowi Schumerowi w walce o stanowisko lidera większości w Senacie. The Hill poinformował o tym, powołując się na źródło bliskie Van Hollenowi.

Stanowisko Van Hollena

Według źródła, przed wyborem lidera Van Hollen uważa, że frakcja Demokratów musi przeprowadzić szczerą i otwartą rozmowę o promowaniu programu, który będzie odzwierciedlał wolę Amerykanów. Jak przekazało również źródło, podkreślał on, że nowe demokratyczne większości muszą wykorzystać swoje możliwości do promowania aktywnego programu gospodarczego.

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Poparcie dla Schumera i jego plany

Tego samego dnia senator elekt z Michigan Abdul El-Sayed powiedział CNN, że głosowałby na Van Hollena, a nie na Schumera. The Hill zauważa, że inni nowo wybrani demokratyczni senatorowie również wyrażali podobne apele, jednak El-Sayed jako pierwszy wskazał konkretną alternatywę dla Schumera.

W czwartek Schumer oświadczył, że ponownie będzie ubiegał się o stanowisko lidera Demokratów i zamierza zwyciężyć. W czerwcu Van Hollen powiedział The Washington Sun, że aktywnie rozważa udział w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

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