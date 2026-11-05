В США сенатор-демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен не планирует бросать вызов сенатору от Нью-Йорка Чаку Шумеру в борьбе за пост лидера большинства в Сенате. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник, близкий к Ван Холлену.

Позиция Ван Холлена

По словам источника, перед избранием лидера Ван Холлен считает, что демократической фракции необходимо провести откровенный и открытый разговор о продвижении повестки, которая будет отражать волю американцев. Также он, по данным источника, подчеркивал, что новые демократические большинства должны использовать свои возможности для продвижения активной экономической программы.

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Поддержка и планы Шумера

В тот же день избранный сенатор от Мичигана Абдул Эль-Сайед заявил CNN, что голосовал бы за Ван Холлена, а не за Шумера. The Hill отмечает, что другие вновь избранные сенаторы-демократы также высказывали подобные призывы, однако Эль-Сайед первым назвал конкретную альтернативу Шумеру.

Шумер в четверг заявил, что вновь будет баллотироваться на пост руководителя демократов и намерен победить. В июне Ван Холлен сказал The Washington Sun, что активно рассматривает возможность участия в президентских выборах 2028 года.

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