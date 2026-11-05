Сейм Польши повторно принял закон об изменениях в налогообложении доходов физических лиц и компаний. Документ предусматривает новую ставку PIT в 24%, пересмотр налоговых порогов, а также повышение ставки CIT для крупнейших предприятий. Теперь закон должен быть передан в Сенат.

Новые пороги PIT

Как сообщает RMF24, первый порог налогообложения PIT планируют повысить со 120 тыс. до 130 тыс. злотых. Налоговая ставка в этом диапазоне должна остаться на уровне 12%.

Для доходов свыше 130 тыс. и до 150 тыс. злотых закон вводит ставку 24%. Доходы, превышающие 150 тыс. злотых, как и прежде, будут облагаться по ставке 32%.

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Изменения для компаний и плательщиков упрощенного налога

Закон также предусматривает увеличение ставки солидарного сбора для лиц с самыми высокими доходами — с 4% до 5%. По данным за 2024 год, этот сбор уплачивали 39 тыс. человек.

Для плательщиков CIT, чья выручка за предыдущий год превысила 50 млн евро, ставку предлагают повысить с 19% до 22%. Кроме того, предельный объем выручки, позволяющий выбрать налогообложение по фиксированной ставке, планируют снизить с 2 млн до 250 тыс. евро. К сумме выручки, превышающей этот лимит в течение года, будет применяться ставка 17%.

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