Кения усилит охрану границы с Эфиопией и взаимодействует с федеральным правительством соседней страны для урегулирования конфликта в районе Мояле. Об этом во время визита в кенийский Мояле заявил генеральный инспектор полиции Дуглас Канджа, сообщает Nation Kenya.

Бои между силами регионов Оромия и Сомали в Эфиопии продолжаются уже две недели. Они вынудили тысячи эфиопов искать безопасности в Кении, а случайные пули и реактивные гранаты также заставили десятки кенийских семей вблизи границы покинуть свои дома.

Пострадавшие районы и эвакуация

Больше всего от случайных боеприпасов пострадали районы Сомаре, Сесси, Биашара, Лами и Гейллу. Накануне в результате случайных выстрелов ранения получили два человека, один из случаев произошел возле полицейского участка Мояле. Во время ночных боев на эфиопской стороне границы в районе Лами пули повредили дома и автомобиль.

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Канджа также сообщил о намерении направить больше ресурсов и персонала для защиты кенийской территории. По его словам, власти стремятся безопасно эвакуировать водителей грузовиков и других граждан Кении, застрявших в Эфиопии. Местные жители рассказали, что несколько водителей, возвращавшихся в Кению, уже две недели не могут покинуть трассу Мояле — Аддис-Абеба.

Число перемещенных лиц растет

Генеральный инспектор посетил временное убежище для перемещенных эфиопов в школе OMC, где пообещал усилить безопасность. Он также встретился с местными старейшинами и гуманитарными организациями, которые помогают людям, покинувшим свои дома.

По данным руководителя Кенийского Красного Креста в Верхнем Восточном регионе Малика Адана, число перемещенных лиц выросло с 36 тысяч до более чем 50 тысяч. Заместитель председателя трансграничного комитета Мояле Мохамед Гуйо призвал силовые структуры усилить патрулирование, чтобы не допустить распространения конфликта на кенийскую территорию.

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