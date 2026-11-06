肯尼亚将加强与埃塞俄比亚接壤边境的安保，并正与邻国联邦政府合作，以解决莫亚莱地区的冲突。肯尼亚警察总监道格拉斯·坎贾在访问肯尼亚莫亚莱时表示，据《Nation Kenya》报道。

埃塞俄比亚奥罗米亚和索马里地区武装之间的战斗已持续两周。战斗迫使数千名埃塞俄比亚人前往肯尼亚寻求安全；流弹和火箭弹也迫使边境附近数十个肯尼亚家庭离开家园。

受影响地区与撤离

索马雷、塞西、比亚沙拉、拉米和盖卢地区受流弹药影响最严重。前一天，两人因流弹受伤，其中一起事件发生在莫亚莱警察局附近。在边境埃塞俄比亚一侧拉米地区的夜间战斗中，子弹损坏了房屋和一辆汽车。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

坎贾还表示，计划调配更多资源和人员保护肯尼亚领土。他说，当局正寻求安全撤离滞留在埃塞俄比亚的卡车司机及其他肯尼亚公民。当地居民称，数名返回肯尼亚的司机已两周无法离开莫亚莱—亚的斯亚贝巴公路。

流离失所者人数上升

这位警察总监访问了OMC学校内为流离失所的埃塞俄比亚人设立的临时避难所，并承诺加强安保。他还会见了当地长者和帮助离开家园民众的人道主义组织。

据肯尼亚红十字会东上地区负责人马利克·阿丹称，流离失所者人数已从3.6万人增至逾5万人。莫亚莱跨境委员会副主席穆罕默德·圭奥呼吁安全机构加强巡逻，防止冲突蔓延至肯尼亚领土。

关注我们在