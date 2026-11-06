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Kenia wzmocni ochronę granicy z powodu walk w Etiopii — Nation Kenya

UA.NEWS 06 listopada 2026 02:31
Kenia wzmocni ochronę granicy z powodu walk w Etiopii — Nation Kenya

Kenia wzmocni ochronę granicy z Etiopią i współpracuje z federalnym rządem sąsiedniego kraju, aby uregulować konflikt w rejonie Moyale. Poinformował o tym generalny inspektor policji Douglas Kanja podczas wizyty w kenijskim Moyale, podaje Nation Kenya.

Walki między siłami regionów Oromia i Somali w Etiopii trwają już od dwóch tygodni. Zmusiły tysiące Etiopczyków do szukania bezpieczeństwa w Kenii, a zabłąkane kule i granaty rakietowe zmusiły także dziesiątki kenijskich rodzin mieszkających w pobliżu granicy do opuszczenia domów.

Dotknięte obszary i ewakuacja

Najbardziej od przypadkowej amunicji ucierpiały obszary Somare, Sessi, Biashara, Lami i Geillu. Dzień wcześniej w wyniku przypadkowych strzałów ranne zostały dwie osoby, a jeden z incydentów miał miejsce w pobliżu posterunku policji w Moyale. Podczas nocnych walk po etiopskiej stronie granicy w rejonie Lami kule uszkodziły domy i samochód.

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Kanja poinformował także o zamiarze skierowania większych zasobów i personelu do ochrony kenijskiego terytorium. Jak powiedział, władze dążą do bezpiecznej ewakuacji kierowców ciężarówek i innych obywateli Kenii, którzy utknęli w Etiopii. Mieszkańcy powiedzieli, że kilku kierowców wracających do Kenii od dwóch tygodni nie może opuścić trasy Moyale–Addis Abeba.

Liczba przesiedlonych osób rośnie

Generalny inspektor odwiedził tymczasowe schronienie dla przesiedlonych Etiopczyków w szkole OMC, gdzie obiecał wzmocnić bezpieczeństwo. Spotkał się także z lokalnymi starszyznami i organizacjami humanitarnymi pomagającymi ludziom, którzy opuścili swoje domy.

Według Malika Adana, szefa Kenijskiego Czerwonego Krzyża w regionie Górnym Wschodnim, liczba przesiedlonych osób wzrosła z 36 tys. do ponad 50 tys. Zastępca przewodniczącego transgranicznego komitetu Moyale, Mohamed Guio, wezwał służby bezpieczeństwa do wzmocnienia patroli, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się konfliktu na terytorium Kenii.

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