Папа Римский Лев XIV начал 12-дневную поездку по странам Латинской Америки через три недели после операции по удалению опухоли лёгкого. Маршрут понтифика охватывает Уругвай, Аргентину и Перу, сообщает BBC News.

В прошлом месяце Лев XIV сообщил, что во время планового обследования врачи обнаружили опухоль. Ему удалили нижнюю долю правого лёгкого, а медицинская команда позднее подтвердила, что рак не распространился. В Ватикане заявили, что для поездки не вводили чрезвычайных мер, назвав понтифика 71-летним человеком, перенёсшим операцию, а не пациентом с постоянным заболеванием.

Маршрут через три страны

Первой страной тура станет Уругвай, где число католиков в последние годы существенно сократилось. Это будет первый папский визит в страну за четыре десятилетия. Затем Лев XIV отправится в Аргентину — на родину своего предшественника, Папы Франциска.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Программа аргентинской части визита предусматривает религиозные мероприятия и встречи с главами государств. Президент Аргентины Хавьер Милей приветствовал предстоящий приезд понтифика в публикации в X, заявив, что страна ждёт его «с огромной радостью».

Возвращение в Перу

Завершающей частью поездки станет Перу, где Роберт Превост, будущий Папа Лев XIV, провёл в общей сложности почти 20 лет и имеет перуанское гражданство. Он посетит епархию Чиклайо, епископом которой был рукоположен в 2014 году, а также совершит мессу в Куско на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря. После этого понтифик направится в амазонский город Пукальпа.

В каждой из трёх стран Ватикан также планирует встречи Папы с людьми, пережившими сексуальное насилие со стороны духовенства.

Читай нас в