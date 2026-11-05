Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji, państwa-agresora, Siergiej Szojgu oskarżył Polskę, państwa bałtyckie i inne kraje o rzekome szkolenie ludzi do działalności szkodliwej dla Rosji od wewnątrz. Informuje o tym Interia, powołując się na jego wypowiedź podczas konferencji prasowej w ramach wydarzeń z okazji Dnia Jedności Narodowej.

Wypowiedzi Szojgu o Polsce i państwach bałtyckich

Według Szojgu działalność ukierunkowana na „upadek” Rosji rzekomo rozpoczęła się już w latach 90. Twierdził on, że istnieje wiele organizacji działających pod różnymi nazwami, w tym jako organizacje non-profit i organizacje pozarządowe.

Szojgu oświadczył również, że ludzie, których nazwał dywersantami, są szkoleni w Polsce, państwach bałtyckich i innych krajach. Według jego wersji takie ośrodki są rzekomo przeznaczone do prowadzenia działalności szkodliwej dla Rosji od wewnątrz. Dodał, że Rada Bezpieczeństwa Rosji zajmuje się tą kwestią.

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Groźby rosyjskiego MSZ

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zacharowa, komentując słowa Szojgu, oświadczyła, że Moskwa uważa za możliwe reagowanie na to, co nazywa wrogimi działaniami Polski i państw bałtyckich. Powołała się na punkt 26 koncepcji polityki zagranicznej Rosji, przyjętej 31 marca 2023 roku.

Według Zacharowej dokument przewiduje symetryczne i asymetryczne środki odpowiedzi na działania innych państw, które Rosja uznaje za zagrożenie dla swojej suwerenności i integralności terytorialnej.

Na początku tygodnia Komendant Główny Policji w Polsce, generalny inspektor Marek Boroń, poinformował o specjalnej operacji prewencyjnej w pobliżu granicy z obwodem kaliningradzkim Rosji. Według niego dodatkowe siły działają w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim we współpracy ze służbami specjalnymi, wojskiem i strażą graniczną, aby zapobiec możliwym aktom dywersji.

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