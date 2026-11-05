Секретарь Совета безопасности России, государства-агрессора, Сергей Шойгу обвинил Польшу, страны Балтии и другие государства в якобы подготовке людей для деятельности, вредной для России изнутри. Об этом сообщает Interia со ссылкой на его заявление во время пресс-конференции в рамках мероприятий ко Дню народного единства.

Заявления Шойгу о Польше и странах Балтии

По словам Шойгу, деятельность, направленная на «падение» России, якобы началась еще в 1990-х годах. Он утверждал, что существует много организаций, действующих под разными названиями, в частности как некоммерческие организации и НПО.

Шойгу также заявил, что людей, которых он назвал диверсантами, обучают в Польше, странах Балтии и других странах. По его версии, такие центры якобы предназначены для ведения деятельности, вредной для России изнутри. Он добавил, что Совет безопасности РФ занимается этим вопросом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Угрозы российского МИД

Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя слова Шойгу, заявила, что Москва считает возможным реагировать на то, что она называет враждебными действиями Польши и стран Балтии. Она сослалась на пункт 26 концепции внешней политики России, принятой 31 марта 2023 года.

По утверждению Захаровой, документ предусматривает симметричные и асимметричные меры реагирования на действия других государств, которые Россия считает угрозой своему суверенитету и территориальной целостности.

В начале недели главный комендант полиции Польши, генеральный инспектор Марек Боронь сообщил о специальной превентивной операции вблизи границы с Калининградской областью РФ. По его словам, дополнительные силы действуют в Варминьско-Мазурском и Подляском воеводствах во взаимодействии со спецслужбами, военными и пограничной службой, чтобы предотвратить возможные акты диверсии.

Читай нас в