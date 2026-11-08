В Таиланде рейнджеры, патрулировавшие природную тропу в национальном парке Кенг-Крачан в провинции Пхетчабури, в воскресенье встретили чёрную пантеру на дороге в пределах парка. Животное заметили между отметками 21-го и 22-го километров, сообщает Bangkok Post.

Два наблюдения подряд

По словам руководителя парка Монгкола Чайпакди, хищника увидели сотрудники, патрулировавшие природную тропу. Днём ранее иностранный турист Ландру Гука также сообщил, что увидел и сфотографировал чёрную пантеру во время самостоятельной поездки по парку.

Администрация парка отметила, что говорящий по-тайски турист соблюдал правила: оставался в своём автомобиле и не беспокоил животное.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Правила для посетителей

Лесной комплекс Кенг-Крачан является средой обитания многих охраняемых видов диких животных. Наблюдения за чёрными пантерами считают положительным признаком здорового состояния экосистемы парка.

Монгкол Чайпакди сообщил, что патрули регулярно контролируют эту территорию, чтобы защитить посетителей и снизить риск конфликтов между людьми и дикими животными. Туристов призвали двигаться медленно, оставаться в автомобилях в обозначенных зонах риска и не создавать громкого шума, который может потревожить животных.

Читай нас в