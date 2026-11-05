侵略国俄罗斯安全会议秘书谢尔盖·绍伊古指责波兰、波罗的海国家及其他国家涉嫌培训人员从俄罗斯内部开展有害活动。Interia援引他在民族团结日活动框架内举行的新闻发布会上的声明报道称。

绍伊古关于波兰和波罗的海国家的声明

绍伊古称，旨在让俄罗斯“垮台”的活动据称早在20世纪90年代就已开始。他声称，存在许多以不同名称运作的组织，包括非营利组织和非政府组织。

绍伊古还表示，他称为破坏分子的人员在波兰、波罗的海国家和其他国家接受培训。按照他的说法，这类中心据称旨在从俄罗斯内部开展有害活动。他补充说，俄罗斯安全会议正在处理这一问题。

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俄罗斯外交部的威胁

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃在评论绍伊古的言论时表示，莫斯科认为可以对其所称波兰和波罗的海国家的敌对行动作出回应。她援引了2023年3月31日通过的俄罗斯外交政策构想第26条。

扎哈罗娃声称，该文件规定，可对俄罗斯认为威胁其主权和领土完整的其他国家行为采取对称和非对称回应措施。

本周初，波兰警察总监、总督察马雷克·博隆通报称，在靠近俄罗斯加里宁格勒州边境地区开展了一项特别预防行动。据他介绍，增援力量正在瓦尔米亚-马祖里省和波德拉谢省与特勤部门、军队和边防部门协同工作，以防止可能发生的破坏行为。

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