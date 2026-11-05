Firma Blue Origin ogłosiła opracowanie trzeciego stopnia GS3 dla ciężkiej rakiety nośnej New Glenn. Ma on rozszerzyć możliwości rakiety w zakresie bezpośredniego wynoszenia konstelacji satelitarnych na orbitę geostacjonarną, a także realizacji ciężkich misji naukowych i badawczych na Księżyc oraz w daleki kosmos, informuje Space.com.

Możliwości nowego stopnia

GS3 zostanie wyposażony w jeden silnik BE-7, opracowany przez Blue Origin dla statku kosmicznego Blue Moon. NASA wybrała Blue Moon jako jeden z dwóch prywatnych statków do załogowych lądowań na Księżycu w ramach programu Artemis; drugim takim statkiem jest Starship firmy SpaceX.

Według Blue Origin misje Blue Moon nie będą wymagały startów New Glenn z trzecim stopniem. Jednocześnie GS3 będzie mógł wspierać długotrwałe operacje w pobliżu Księżyca. Firma zaznaczyła, że dostarczenie znacznej masy ładunku bezpośrednio na trajektorię lotu na Księżyc umożliwi skrócenie czasu przelotu i zachowanie większej ilości paliwa do operacji na orbicie.

Nienazwany klient rządowy zarezerwował już misję z wykorzystaniem GS3 do przestrzeni okołoksiężycowej. Jej start zaplanowano na 2028 rok.

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Silnik Northstar

Jednocześnie Blue Origin poinformowała, że pracuje nad nowym silnikiem pierwszego stopnia Northstar. Podobnie jak BE-4 wykorzystuje on ciekły tlen i ciekły metan. Według danych firmy Northstar jest o 30% lżejszy od BE-4, ma o 50% mniej części i zapewnia ciąg 715 tysięcy funtów-siły wobec 640 tysięcy funtów-siły w przypadku BE-4.

Blue Origin oświadczyła również, że usprawnienia produkcji skróciły montaż Northstar do mniej niż jednego dnia. Od zatwierdzenia programu do testów silnika minęło 11 miesięcy. Firma nie podała daty jego pierwszego lotu.

New Glenn jest obecnie dwustopniową rakietą o wysokości 98 metrów. Jej pierwszy, wielokrotnego użytku stopień jest wyposażony w siedem silników BE-4, a drugi — w dwa silniki BE-3U. Podstawowa wersja rakiety może wynieść do 45 ton na niską orbitę okołoziemską i do 13 ton na orbitę transferową geostacjonarną.

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