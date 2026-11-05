Blue Origin розробила третій ступінь для ракети New Glenn — Space.com

Компанія Blue Origin оголосила про розробку третього ступеня GS3 для важкої ракети-носія New Glenn. Він має розширити можливості ракети для безпосереднього виведення супутникових угруповань на геостаціонарну орбіту, а також важких наукових і дослідницьких місій до Місяця та далекого космосу, повідомляє Space.com.

Можливості нового ступеня

GS3 оснастять одним двигуном BE-7, розробленим Blue Origin для космічного апарата Blue Moon. NASA обрало Blue Moon одним із двох приватних апаратів для пілотованих посадок на Місяць у межах програми Artemis; іншим таким апаратом є Starship компанії SpaceX.

За заявою Blue Origin, місії Blue Moon не потребуватимуть запусків New Glenn із третім ступенем. Водночас GS3 зможе підтримувати тривалі операції поблизу Місяця. Компанія зазначила, що доставка значної маси вантажу безпосередньо на траєкторію польоту до Місяця дасть змогу скоротити час перельоту та зберегти більше пального для операцій на орбіті.

Неназваний урядовий замовник уже забронював місію з використанням GS3 до навколомісячного простору. Її запуск запланований на 2028 рік.

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Двигун Northstar

Одночасно Blue Origin повідомила, що працює над новим двигуном першого ступеня Northstar. Як і BE-4, він використовує рідкий кисень і рідкий метан. За даними компанії, Northstar на 30% легший за BE-4, має на 50% менше деталей і забезпечує тягу 715 тисяч фунт-сили проти 640 тисяч фунт-сили у BE-4.

У Blue Origin також заявили, що вдосконалення виробництва скоротили складання Northstar до менш ніж одного дня. Від схвалення програми до випробувань двигуна минуло 11 місяців. Дату його першого польоту компанія не назвала.

Наразі New Glenn є двоступеневою ракетою заввишки 98 метрів. Її перший, багаторазовий ступінь оснащений сімома двигунами BE-4, а другий — двома BE-3U. Базова версія ракети може виводити до 45 тонн на низьку навколоземну орбіту та до 13 тонн на геоперехідну орбіту.

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