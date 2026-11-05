Blue Origin宣布为重型运载火箭New Glenn开发GS3第三级。该级旨在扩展火箭直接将卫星星座送入地球静止轨道的能力，并用于前往月球和深空的重型科学及研究任务，Space.com报道。

新级的能力

GS3将配备一台BE-7发动机，该发动机由Blue Origin为Blue Moon航天器开发。NASA已选定Blue Moon作为Artemis计划下两种用于载人登月的私人航天器之一；另一种是SpaceX公司的Starship。

Blue Origin表示，Blue Moon任务不需要使用带第三级的New Glenn发射。同时，GS3将能够支持月球附近的长期操作。该公司指出，将大量载荷直接送入飞往月球的轨道，可缩短飞行时间，并为轨道操作保留更多推进剂。

一名未具名的政府客户已预订一项使用GS3前往地月空间的任务。其发射计划于2028年进行。

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Northstar发动机

与此同时，Blue Origin表示正在研发一种新的一级发动机Northstar。与BE-4一样，它使用液氧和液态甲烷。该公司称，Northstar比BE-4轻30%，零部件数量少50%，推力为71.5万磅力，而BE-4为64万磅力。

Blue Origin还表示，制造工艺的改进已将Northstar的组装时间缩短至不到一天。从项目获批到发动机测试历时11个月。该公司没有公布其首次飞行的日期。

目前，New Glenn是一枚高98米的两级火箭。其可重复使用的第一级配备七台BE-4发动机，第二级配备两台BE-3U发动机。该火箭的基本版本可将最多45吨送入近地轨道，并将最多13吨送入地球静止转移轨道。

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