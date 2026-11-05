Компания Blue Origin объявила о разработке третьей ступени GS3 для тяжёлой ракеты-носителя New Glenn. Она должна расширить возможности ракеты для непосредственного вывода спутниковых группировок на геостационарную орбиту, а также для тяжёлых научных и исследовательских миссий к Луне и в дальний космос, сообщает Space.com.

Возможности новой ступени

GS3 оснастят одним двигателем BE-7, разработанным Blue Origin для космического аппарата Blue Moon. NASA выбрало Blue Moon одним из двух частных аппаратов для пилотируемых посадок на Луну в рамках программы Artemis; другим таким аппаратом является Starship компании SpaceX.

По заявлению Blue Origin, миссии Blue Moon не потребуют запусков New Glenn с третьей ступенью. В то же время GS3 сможет поддерживать длительные операции вблизи Луны. Компания отметила, что доставка значительной массы груза непосредственно на траекторию полёта к Луне позволит сократить время перелёта и сохранить больше топлива для операций на орбите.

Неназванный государственный заказчик уже забронировал миссию с использованием GS3 в окололунное пространство. Её запуск запланирован на 2028 год.

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Двигатель Northstar

Одновременно Blue Origin сообщила, что работает над новым двигателем первой ступени Northstar. Как и BE-4, он использует жидкий кислород и жидкий метан. По данным компании, Northstar на 30% легче BE-4, имеет на 50% меньше деталей и обеспечивает тягу 715 тысяч фунтов-силы против 640 тысяч фунтов-силы у BE-4.

В Blue Origin также заявили, что улучшения в производстве сократили сборку Northstar до менее чем одного дня. От одобрения программы до испытаний двигателя прошло 11 месяцев. Дату его первого полёта компания не назвала.

В настоящее время New Glenn является двухступенчатой ракетой высотой 98 метров. Её первая, многоразовая ступень оснащена семью двигателями BE-4, а вторая — двумя двигателями BE-3U. Базовая версия ракеты может выводить до 45 тонн на низкую околоземную орбиту и до 13 тонн на геопереходную орбиту.

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