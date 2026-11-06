Wysoki Sąd w Dar es Salaam w Tanzanii uznał lidera opozycyjnej partii Chadema Tundu Lissu za winnego podżegania do zdrady stanu. Jednocześnie skład trzech sędziów uniewinnił 58-letniego polityka od poważniejszego zarzutu zdrady stanu, podaje BBC News.

Zarzuty i prawo do odwołania

Lissu, który przebywa w areszcie od kwietnia 2025 roku, był sądzony za wypowiedzi podczas kampanii na rzecz reformy systemu wyborczego przed wyborami powszechnymi w 2025 roku. Prokuratura twierdziła, że jego wypowiedzi miały na celu podżeganie społeczeństwa do zakłócenia wyborów i stworzenie zagrożenia dla rządu. Według jej wersji wypowiedzi rozpowszechniane także w internecie stanowiły zdradę stanu.

Lissu, który jest prawnikiem i reprezentował się w sądzie sam, odrzucał zarzuty. Oświadczył, że jego słowa były częścią legalnej kampanii politycznej na rzecz zmian konstytucyjnych i wyborczych, a prokuratorzy wyrwali je z kontekstu. Polityk ma prawo odwołać się od decyzji do Sądu Apelacyjnego, najwyższej instancji sądowej Tanzanii.

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Żądania opozycji

Kampania Chadema obejmowała żądania niezależnego powoływania członków komisji wyborczej, zaprzestania zastraszania partii podczas kampanii oraz umożliwienia przedstawicielom partii nieskrępowanego obserwowania liczenia głosów. Opozycja nalegała również na możliwość zaskarżania wyników wyborów prezydenckich w sądzie.

Kontekst po wyborach

Prezydentka Samia Suluhu Hassan wygrała wybory w październiku 2025 roku, zdobywając 98% głosów. Opozycja nazwała wynik kpiną z demokracji, ponieważ dwaj główni rywale prezydentki, w tym Lissu, nie zostali dopuszczeni do udziału w wyborach. Rząd wielokrotnie zaprzeczał prześladowaniu przeciwników politycznych.

Po wyborach w kraju doszło do masowych protestów i brutalnego stłumienia zamieszek przez siły bezpieczeństwa. Według oficjalnego śledztwa zginęło co najmniej 500 osób; grupy opozycyjne oświadczyły, że liczba ofiar była znacznie wyższa, i zażądały niezależnego śledztwa. Amnesty International oświadczyła w ubiegłym tygodniu, że władze nadal wywierają presję na krytyków po wyborach.

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