Blue Origin planuje start New Glenn w styczniu 2027 roku — The Verge

Blue Origin planuje przeprowadzić kolejny start rakiety New Glenn w styczniu 2027 roku. Wcześniej założyciel firmy Jeff Bezos mówił, że start może odbyć się w grudniu 2026 roku, a nawet żartował z możliwej daty 31 grudnia.

Nowe terminy startu

O nowym harmonogramie informuje The Verge, powołując się na CNBC i „Financial Times”. Według tych mediów dyrektor generalny Blue Origin Dave Limp wysłał pracownikom memorandum dotyczące zaktualizowanych terminów. CNBC podało, że nowe okno startowe przypada około 10 dni później niż wcześniejszy cel firmy.

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Odbudowa stanowiska startowego

Zmianę harmonogramu wiąże się z majową eksplozją na stanowisku startowym New Glenn. Uszkodziła ona stanowisko przed lotem, który miał wynieść w kosmos satelity Amazon Leo. Według CNBC Limp zaznaczył również, że na odbudowę stanowiska wpłynęła niesprzyjająca pogoda.

W memorandum Limp oświadczył, że niewielka korekta terminów nie umniejsza znaczenia już wykonanej pracy ani przyszłych zadań. Powrót New Glenn do lotów nazwał najwyższym priorytetem Blue Origin.

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