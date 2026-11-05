Blue Origin планирует запуск New Glenn в январе 2027 года — The Verge

Компания Blue Origin планирует провести следующий запуск ракеты New Glenn в январе 2027 года. Ранее основатель компании Джефф Безос говорил, что запуск может состояться в декабре 2026 года, в частности шутил о возможной дате 31 декабря.

Новые сроки запуска

О новом графике сообщает The Verge со ссылкой на CNBC и Financial Times. По данным этих изданий, генеральный директор Blue Origin Дейв Лимп направил сотрудникам меморандум об обновлённых сроках. CNBC сообщило, что новое окно запуска примерно на 10 дней позже предыдущей цели компании.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Восстановление стартовой площадки

Изменение графика связывают с майским взрывом на стартовой площадке New Glenn. Он повредил площадку перед полётом, который должен был вывести в космос спутники Amazon Leo. По информации CNBC, Лимп также отметил, что на восстановление площадки повлияла неблагоприятная погода.

В меморандуме Лимп заявил, что незначительная корректировка сроков не уменьшает важности уже выполненной работы и предстоящих задач. Он назвал возвращение New Glenn к полётам главным приоритетом Blue Origin.

Читай нас в