W Stanach Zjednoczonych Amerykańskie Towarzystwo Hematologiczne (ASH) opracowało nowe zakresy referencyjne liczby leukocytów i neutrofili we krwi dla dzieci i dorosłych ze statusem Duffy-null. Ta cecha genetyczna wiąże się z naturalnie niższym poziomem krążących białych krwinek i, według News-Medical, występuje u ponad 66% osób pochodzenia afrykańskiego lub śródziemnomorskiego w Stanach Zjednoczonych.

Nowe zakresy opublikowano w czasopiśmie Blood Advances. Przy standardowych normach osoby ze statusem Duffy-null mogą zostać błędnie oznaczone jako mające neutropenię, czyli obniżony poziom neutrofili. Może to prowadzić do dodatkowych badań, w tym biopsji szpiku kostnego, wykluczenia z badań klinicznych lub przerwania koniecznej terapii, w tym chemioterapii.

Dlaczego wyniki się różnią

Antygen Duffy’ego jest białkiem na erytrocytach. U osób ze statusem Duffy-null naturalnie nie występuje. Brak antygenu Duffy’ego chroni przed zakażeniem wywoływanym przez pasożyty malarii. Jednocześnie u takich osób więcej neutrofili koncentruje się w tkankach organizmu, a mniej znajduje się we krwi pobieranej do analizy laboratoryjnej. Z tego powodu wyniki mogą być niższe niż u osób z obecnym antygenem Duffy’ego, bez oznak choroby.

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Zakresy dla dorosłych i dzieci

Badacze w 23 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych zebrali 1412 próbek od osób ze statusem Duffy-null, aby potwierdzić zakresy dla dorosłych i uzyskać pierwsze dane dla dzieci. Dla dorosłych ustalono zakres referencyjny bezwzględnej liczby neutrofili od 1,03 do 7,30 × 10⁹/l, a całkowitej liczby leukocytów — od 3,0 do 10,7 × 10⁹/l.

dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 lat: neutrofile — 0,53–4,50 × 10⁹/l, leukocyty — 4,4–12,6 × 10⁹/l;

od 3 do 6 lat: neutrofile — 0,78–4,67 × 10⁹/l, leukocyty — 3,8–10,8 × 10⁹/l;

od 7 do 12 lat: neutrofile — 0,87–5,34 × 10⁹/l, leukocyty — 2,9–10,1 × 10⁹/l;

od 13 do 17 lat: neutrofile — 0,90–4,89 × 10⁹/l, leukocyty — 3,1–9,2 × 10⁹/l.

Autorka badania Maureen Achebe oświadczyła, że nowe zakresy powinny ułatwić rozpoznawanie prawidłowych wyników u osób z tą wariacją genetyczną oraz pomóc uniknąć niepotrzebnych badań, ograniczeń w leczeniu i wykluczania z badań klinicznych. Odrębne dane dotyczące dzieci poniżej szóstego miesiąca życia nadal wymagają dalszych badań.

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