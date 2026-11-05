W Indianie stracono Jeffreya Weisheit — The Guardian

W amerykańskim stanie Indiana stracono 50-letniego Jeffreya Weisheit. Jego zgon stwierdzono o godz. 00:45 w stanowym więzieniu w Michigan City, poinformowała rzeczniczka Departamentu Więziennictwa Indiany Noelle Russell. Jak przekazała, nie wygłosił ostatnich słów, pisze The Guardian.

Sprawa Weisheit

Weisheit przyznał, że w 2010 roku zabił dwoje dzieci swojej dziewczyny podczas pożaru domu w pobliżu Evansville. Poprosił gubernatora Indiany Mike'a Browna o zamianę kary śmierci na dożywotnie więzienie, jednak gubernator odrzucił wniosek o ułaskawienie.

Prawnicy Weisheit bezskutecznie zwracali się także o umożliwienie mu przeprowadzenia badań mózgu z powodu urazów głowy i problemów ze zdrowiem psychicznym. Ostatni sprzeciw obrony dotyczył leków do śmiertelnego zastrzyku, zakupionych w aptece, która miała stanąć przed postępowaniem dyscyplinarnym przed Radą Farmaceutyczną Indiany w następnym tygodniu.

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Planowane egzekucje na Florydzie i w Alabamie

Tego samego dnia na Florydzie i w Alabamie planowano przeprowadzić po jednej kolejnej egzekucji przez śmiertelny zastrzyk. Na Florydzie miał zostać stracony 64-letni Jesse Guardado, skazany za śmiertelne ugodzenie nożem 75-letniej kobiety w jej domu w hrabstwie Walton w 2004 roku. Po ataku zabrał jej szkatułkę z biżuterią, 80 dolarów i inne wartościowe przedmioty, aby kupić narkotyki. Sąd odrzucił jego apelację.

W Alabamie planowano stracić 54-letniego Michaela Taylora. W 1991 roku, gdy miał 19 lat, podczas rabunku w ich domu w Gadsden zabił metalowym prętem dwie osoby w wieku 83 i 79 lat. Sędzia uznał metodę egzekucji azotem za niekonstytucyjną, dlatego stan zdecydował się zastosować śmiertelny zastrzyk. Obrońcy Taylora sprzeciwiali się zmianie metody, ponieważ kilka lat wcześniej wybrał on egzekucję azotem.

Liczba egzekucji w USA

Gdyby egzekucję na Florydzie przeprowadzono, byłaby ona 19. w tym stanie od początku roku i wyrównałaby rekord z 2025 roku. W tym momencie Floryda przeprowadziła już ponad połowę z 32 egzekucji wykonanych w USA od początku roku. Kara śmierci w kraju znalazła się pod wzmożoną uwagą po nieudanej egzekucji Christie Pike w Tennessee we wrześniu: przeżyła ona dwie duże dawki pentobarbitalu. Jednocześnie sądy odrzuciły próby wstrzymania innych egzekucji.

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